«Краснодар» подписал контракт с новым вратарем после ухода Сафонова

«Краснодар» подписал контракт с Юрием Дюпиным после ухода Матвея Сафонова

Российский голкипер Юрий Дюпин подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте «горожан».

«Быки» заключили с новым вратарем контракт на один год. 36-летний Дюпин присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента.

14 июня из «Краснодара» в ПСЖ ушел голкипер Матвей Сафонов. Россиянин заключил с парижанами пятилетний контракт.

Последним клубом Дюпина был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2019 года. В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей в Российской премьер-лиге и в 9 из них оставил свои ворота сухими.