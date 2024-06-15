Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венгрия
0:0
1-й тайм
live
Швейцария
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
Испания
Сегодня
19:00 (Мск)
Хорватия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Италия
Сегодня
22:00 (Мск)
Албания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Колумбия
Завтра
00:00 (Мск)
Боливия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
15:09, 15 июня 2024Спорт

«Краснодар» подписал контракт с новым вратарем после ухода Сафонова

«Краснодар» подписал контракт с Юрием Дюпиным после ухода Матвея Сафонова
Юрий Дюпин

Юрий Дюпин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский голкипер Юрий Дюпин подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте «горожан».

«Быки» заключили с новым вратарем контракт на один год. 36-летний Дюпин присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента.

Материалы по теме:
«Настоящий мужик в воротах» Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ. Что это значит для российского футбола?
«Настоящий мужик в воротах»Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ. Что это значит для российского футбола?
Сегодня
«При нормальной погоде был бы другой матч» Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
«При нормальной погоде был бы другой матч»Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
14 ноября 2021

14 июня из «Краснодара» в ПСЖ ушел голкипер Матвей Сафонов. Россиянин заключил с парижанами пятилетний контракт.

Последним клубом Дюпина был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2019 года. В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей в Российской премьер-лиге и в 9 из них оставил свои ворота сухими.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США обнародовали проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

      Вероятность восстановления обстрелянного дома в Шебекино оценили

      Трюдо по ошибке захотел привлечь Украину к ответственности

      Сын Шепелева забыл свое имя после игр на планшете

      Корабли ВМФ России находятся на Кубе с официальным визитом. Вслед за ними на остров прибыла подлодка США

      Slack начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей

      В Саратове произошел взрыв на газохранилище

      ВСУ потеряли почти 500 бойцов в зоне ответственности группировки «Запад»

      Армения заявила о приверженности сотрудничеству с Великобританией

      Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше