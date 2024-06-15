«Краснодар» подписал контракт с новым вратарем после ухода Сафонова

Российский голкипер Юрий Дюпин подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте «горожан».
«Быки» заключили с новым вратарем контракт на один год. 36-летний Дюпин присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента.
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Последним клубом Дюпина был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2019 года. В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей в Российской премьер-лиге и в 9 из них оставил свои ворота сухими.