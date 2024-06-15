Песков ответил на вопрос о тезисах Путина в МИД

Песков заявил, что не знал тезисов Путина в МИД

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знал, с какими тезисами выступит президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Я не знал», — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос, знали ли хоть кто-то, что глава государства выступит с такими тезисами.

Ранее президент России заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные РФ условия. Одним из принципиальных условий он назвал нейтральный и безъядерный статус Киева.