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12:19, 15 июня 2024Экономика

Подсчитаны потери стран G7 в случае конфискации активов России

Страны G7 при конфискации активов России могут лишиться 83 миллиардов долларов

Фото: Alex Brandon / AP

В случае конфискации активов России странами «Большой семерки» (G7) они могут лишиться 83 миллиардов долларов. Потери подсчитало агентство РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

Так, согласно имеющимся данным, объем прямых инвестиций в российскую экономику стран G7 составил 82,8 миллиарда долларов. Наибольшую сумму внесла Великобритания — 18,9 миллиарда долларов. Затем следуют Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда долларов).

Ранее юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко заявил, что Россия может ответно изъять активы США в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 решат использовать доходы от ее замороженных активов. Он объяснил, что, согласно Регламенту Совета ЕС № 833/2014, непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, не должны принадлежать России.

13 июня сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца года. В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины понадобится 486 миллиардов долларов.

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      Марк Успенский
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