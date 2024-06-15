В России увидели расхождение мнений по мирным предложениям Путина в Киеве

Сенатор Климов: мнения по мирным предложениям Путина в Киеве сильно расходятся

Мнения относительно мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным, в Киеве сильно расходятся, рассказал зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался об информации, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают инициативы российского лидера.

«Мнения там, конечно, расходятся, и сильно, особенно сейчас. И чем дальше, тем больше будет этих расхождений. Сигналы проходят с разных сторон на эту тему», — сообщил Климов.

При этом сенатор отметил, что Украина находится практически под полным контролем англосаксонской элиты. «В этом отношении я не вижу пока в этом контроле внешних сбоев. Поэтому если там кто-то что-то начнет не так делать, то, думаю, их сразу скрутят просто и поставят на место», — заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня в зоне проведения спецоперации. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

