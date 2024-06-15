В Госдуме высказались об участии России в сессии ПА ОБСЕ

Депутат Чепа: Россия ничего не теряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ

Россия ничего не теряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, в настоящее время ОБСЕ практически не работает. «От того, что наша делегация не будет там присутствовать, сильно мы ничего не потеряем. Но это очередной выпад против нас, и мы это обязательно учтем и ответим», — сказал депутат.

Ранее Румыния отказала России и Белоруссии в участии в сессии ПА ОБСЕ. Согласно ноте румынского Министерства иностранных дел, въезд в страну запрещен всем делегатам в связи с «агрессией против Украины».

По мнению главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, отказ Румынии в выдаче виз российской делегации на сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте заставляет усомниться в необходимости участия России в организации. Он напомнил, что данный вопрос поднимался в Госдуме и Совете Федерации еще в феврале, однако его обсуждение было отложено.