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14:57, 15 июня 2024Мир

Захарова назвала способ «спасти мир» на конференции в Швейцарии

МИД: если в Швейцарии хотят «спасти мир», то нужно обсуждать предложения Путина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Если в Швейцарии на конференции по Украине участники действительно хотят спасти мир, то нужно обсуждать предложения президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС.

«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина. Президент России все сказал и показал реальный путь к миру», — сказала она.

Ранее Путин назвал последствия для Запада и Киева в случае отказа от российских условий мира. По его словам, дальнейшие изменения реалий на передовой не в пользу Киева очевидны и «условия для начала переговоров будут другими».

Тогда же глава государства назвал условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию на Украине: выведение украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО.

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      Иван Потапов
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