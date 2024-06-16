Призер Олимпиады Колесников посчитал условия для допуска на Игры ненормальными

Российский пловец Колесников посчитал условия допуска в Париж ненормальными

Призер Олимпиады пловец Климент Колесников посчитал условия для допуска на Игры в Париж ненормальными. Об этом пишет Metaratings.

«В Париже у российских спортсменов не будет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы. Условия для участия ненормальные даже с человеческой точки зрения», — заявил Колесников.

Колесников — двукратный призер Олимпиады 2020 года по плаванию, шестикратный чемпион мира на короткой воде. Ранее он раскрыл отношение к желающим выступить на ОИ россиянам, несмотря на все условия. По словам Колесникова, он не собирается осуждать соотечественников, так как каждый спортсмен должен принимать решение самостоятельно.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в Париже 14 россиян. МОК уточнил, что спортсмены будут допущены к выступлению на соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут документ, в котором прописана необходимость соблюдать условия участия в Олимпиаде.