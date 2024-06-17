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19:54, 17 июня 2024Культура

Адвокат Успенской раскрыла детали суда с Киркоровым

Адвокат Успенской Сенина заявила, что иск против Киркорова передали в другой суд

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Иск певицы Любови Успенской, которым та ответила на претензии в ее адрес со стороны Филиппа Киркорова, передан в другой суд. Об этом в интервью с KP.RU заявил адвокат Елена Сенина.

«В деле два ответчика. Мы подали в суд по месту нахождения канала "Муз-ТВ", а судья решила передать в суд по месту жительства Киркорова, так как канал "МУЗ-ТВ" благоразумно добровольно удалил публикацию после подачи иска. Киркоров — нет, идем в суд по его месту жительства. Поэтому все впереди», — сказала она.

Ранее адвокат Александр Добровинский прокомментировал судебную тяжбу Успенской с Киркоровым.

В течение нескольких месяцев Киркоров судится с Успенской после того, как она оскорбила его в эфире скандальной программы «Алена, блин!», назвав «женоненавистником». Он потребовал моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей и еще пару миллионов сверху за судебные расходы. В ответ на это Успенская подала встречный иск, который, по словам Добровинского, почти сразу вернули.

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