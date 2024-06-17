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07:15, 18 июня 2024Спорт

Английские фанаты за два дня выпили двухмесячный запас пива в немецком ресторане

Английские фанаты за два дня выпили двухмесячный запас пива в немецком ресторане

Фото: Eva Manez / Reuters

Фанаты сборной Англии, прибывшие в Гельзенкирхен на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Сербии, за два дня выпили двухмесячный запас пива в одном из ресторанов города. Об этом сообщает Daily Mirror.

Английские болельщики выбрали своей неофициальной базой итальянский ресторан GE Piazza в историческом центре Гельзенкирхена. За два дня британцы выпили более 7500 пинт (одна пинта — 0,473176 литра, — прим. «Ленты.ру») пива.

Владельцы ресторана рассказали, что накануне матча, 15 июня, они продали 60 кег пива за 36 часов. Обычно за аналогичный период времени продается только две кеги. Менеджер заведения рассказал, что это был самый большой наплыв посетителей с 2006 года, когда сборная Англии играла в Гельзенкирхене во время чемпионата мира.

До матча англичане, которых подговорили албанские болельщики, напали на бар, в котором находились сербские болельщики, среди которых был и сын президента Сербии Данило Вучич. Его охраняли двадцать спецназовцев в штатском. В драке сербы побили англичан, албанцы скрылись с места происшествия.

Матч сборных Англии и Сербии состоялся 16 июня. Британская команда одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Джуд Беллингем.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Андрей Стрельцов
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