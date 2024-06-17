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15:16, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Британская газета назвала Зеленского премьер-министром

Британская газета Daily Mail назвала Владимира Зеленского премьер-министром

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Британская газета Daily Mail опубликовала галерею снимков, в которой назвала президента Украины Владимира Зеленского премьер-министром. Публикация доступна на сайте издания.

Издание опубликовало на сайте галерею снимков с конференции по украинскому конфликту с заголовком: «Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одержать победу над Россией».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия будет приглашена на вторую конференцию. Он считает, что следующее мероприятие должно привести к завершению конфликта.

Мирная конференция проходила в Бюргенштоке 15-16 июня с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на мероприятие не пригласили. Под итоговым документом подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации.

22 мая Зеленский заявил, что его срок исполнения обязанностей на должности главы государства еще не завершен. Политик, сославшись на действие закона о военном положении на Украине, заявил о своей легитимности и сообщил, что намерен остаться президентом.

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      Олег Давыдов
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