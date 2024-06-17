В российском городе увеличилось число обращений к врачам с признаками ботулизмом

Минздрав: 12 человек в Нижнем Новгороде обратились к врачам с ботулизмом

Число жителей Нижнего Новгорода, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения области.

В Минздраве уточнили, что по состоянию на 22:00 в медучреждения поступили 12 человек, включая четырех обратившихся ранее.

«Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту отравления четырех горожан салатом лобио.