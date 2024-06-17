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16:05, 17 июня 2024Россия

В России высказались об идее НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность

Депутат Журова: демонстрация ядерного оружия НАТО не связана с защитой
СюжетРоссия и НАТО:
Светлана Журова

Светлана Журова . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Демонстрация ядерного оружия стран НАТО не связана с защитой стран альянса, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об идее военного блока продемонстрировать боевую готовность этого вооружения.

Надо реагировать не нам, а гражданам стран НАТО. Не думаю, что сильно им хочется, чтоб кто-то что-то такое демонстрировал. Наверное, больше им придется объяснять перед ними. Это не вопрос защиты

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Мы понимаем, что если ядерное оружие будет применено, то это глобальная проблема, и от этого уже никогда и никто не спрячется. Мы знаем, к чему мы готовы, но никогда не будем делать этого первыми. (…) Это больше для политиков надо что-то показать своим людям, но не думаю, что это людям понравится», — сказала депутат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что участники военного блока обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. По его мнению, это будет «прямой сигнал противникам». Столтенберг также считает, что всем членам альянса следует иметь ядерное оружие в собственных арсеналах, чтобы мир оставался безопасным местом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова чиновника. Представитель российского лидера считает, что это очередное нагнетание напряженности.

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      Варвара Кошечкина
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