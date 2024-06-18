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15:17, 18 июня 2024Мир

Германия и Австрия воспротивились ограничениям на поездки российских дипломатов по ЕС

EUobserver: ФРГ и Австрия были против ограничений на поездки дипломатов РФ по ЕС

Фото: Nick Page / Unsplash

Германия и Австрия выступили против введения ограничений на передвижение российских дипломатов по Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники.

«Австрия и Германия, среди прочих, скептически отнеслись к предложению об ограничении поездок, принятому в понедельник [17 июня], несмотря на то, что оно официально не обсуждалось в Совете ЕС», — утверждается в публикации.

По данным издания, «из-за страха перед ответными мерами ЕС вряд ли ограничит льготы российским дипломатам на поездки», несмотря на то, что Нидерланды и Дания поддержали эту инициативу. Кроме того, за введение ограничений выступают Чехия, Польша, Румыния и страны Балтии.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ответит зеркальными мерами в случае, если ЕС будет ограничивать передвижение российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что европейские министры иностранных дел обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ограничить передвижение российских дипломатов в рамках будущего пакета антироссийских санкций.

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      Елизавета Мытарева
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