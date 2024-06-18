Путин посетил место подготовки игр «Дети Азии»

Путин в Якутске посетил стадион, где пройдут игры «Дети Азии»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Якутск посетил центральный стадион, где пройдут игры «Дети Азии». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение он принял в ходе беседы с главой региона Айсеном Николаевым. Глава государства осмотрел спортивное сооружение. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что это была незапланированная поездка.

По пути со стадиона глава государства остановил кортеж и вышел пообщаться с местными жителями. «Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал происходящее журналист Павел Зарубин.

На кадрах видны люди, обступившие главу государства. Также рядом находятся сотрудники полиции.