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15:21, 18 июня 2024Путешествия

Туристов из Европы оштрафовали в Польше за селфи на границе с Россией

Пограничники в Польше оштрафовали британцев за селфи на границе с Россией

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Пограничники в Польше оштрафовали двух британских туристов за селфи, которое они сделали на границе с Калининградской областью. Об этом заявили представители польской пограничной охраны, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сенпополь Варминьско-Мазурского воеводства и был запечатлен камерами видеонаблюдения. В итоге за фото на границе с Россией европейцы получили штрафы по 25 долларов (около 2,1 тысячи рублей).

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Отмечается, что путешественников оштрафовали на основании постановления Варминьско-Мазурского воеводы (главы администрации) от 2009 года, которое запрещает вести фотосъемку в зоне польско-российской границы.

Ранее двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них не выжил. Туристы выбрали «классический» путь для проникновения — пошли через степь к высоким зданиям. По дороге одному из них стало плохо от обезвоживания.

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      Фариза Бацазова
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