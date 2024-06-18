Туристов из Европы оштрафовали в Польше за селфи на границе с Россией

Пограничники в Польше оштрафовали британцев за селфи на границе с Россией

Пограничники в Польше оштрафовали двух британских туристов за селфи, которое они сделали на границе с Калининградской областью. Об этом заявили представители польской пограничной охраны, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сенпополь Варминьско-Мазурского воеводства и был запечатлен камерами видеонаблюдения. В итоге за фото на границе с Россией европейцы получили штрафы по 25 долларов (около 2,1 тысячи рублей).

Отмечается, что путешественников оштрафовали на основании постановления Варминьско-Мазурского воеводы (главы администрации) от 2009 года, которое запрещает вести фотосъемку в зоне польско-российской границы.

Ранее двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них не выжил. Туристы выбрали «классический» путь для проникновения — пошли через степь к высоким зданиям. По дороге одному из них стало плохо от обезвоживания.