Адвокат назвал дату выхода из колонии осужденного российского губернатора

Экс-губернатор Белых выйдет из колонии 21 июня

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых 21 июня выйдет из колонии после отбытия наказания за взятки. Об этом сообщил РИА Новости адвокат.

Приговоренный к восьми годам лишения свободы освободится из кировской ИК-1. Ранее сообщалось, что Белых должен выйти 24 июня.

Он руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

26 декабря 2023 года ему был вынесен второй приговор за злоупотребление полномочиями при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). Прокурор запросил для Белых 12 лет заключения, однако Октябрьский районный суд Кирова приговорил его к 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности