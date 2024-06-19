Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:23, 19 июня 2024Забота о себе

Диетолог предупредила о вреде арбузов для фигуры

Диетолог Зинченко: разгрузочные дни на арбузе могут привести к ожирению

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

Арбузы могут вызвать инсулинорезистентность, которая приведет к ожирению, предупредила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко. О вреде арбузов для фигуры она рассказала в беседе с aif.ru.

Специалистка подчеркнула, что арбузы, как и другие фрукты и ягоды, полезны, и добавила, что они должны присутствовать в любом рационе. Однако, если есть их в слишком больших количествах, то обилие сахарозы и фруктозы резко повысит уровень глюкозы в крови, а это спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода.

В этом и заключается недостаток арбуза: мы часто не замечаем, как съедаем половину плода за один присест — не ограничиваемся нормой в два-три куска

Юлия Зинченкочлен Национального общества диетологов

Зинченко назвала разгрузочные дни на арбузе самым вредным советом для похудения. Она объяснила, что сладкие плоды имеют высокий гликемический индекс и содержат много простых сахаров. «Если есть арбуз в большом количестве и не заниматься спортом, глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота», — заявила диетолог. Кроме того, она добавила, что избыток фруктозы — более 15 граммов в сутки — может привести к ожирению печени.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя назвала сало, красное мясо, а также конфеты и шоколад вредными для печени продуктами. Она объяснила, что в этих продуктах много насыщенных жиров и рафинированных углеводов, ухудшающих работу печени.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Виновники массового отравления россиян салатами попытались уничтожить улики. Повар планировал сбежать из России

      Назван простой способ борьбы с пустоцветами на огурцах

      Дроны ВСУ атаковали соседнее здание во время разговора российского губернатора с жителями

      Взрывы во Львовской области прокомментировали

      Названы самые необычные виды мороженого в России

      Семью отравила мебель в новой квартире

      Бежавшего в Норвегию вагнеровца посадили

      Обнаружены взаимодействующие с материей горячие нейтрино

      Новую выплату для многодетных семей введут в одном российском регионе

      Инстасамка снялась в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше