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10:33, 19 июня 2024Россия

Генпрокуратуре рекомендовали признать украинские войска террористической организацией

Парламентская комиссия рекомендовала Генпрокуратуре признать ВСУ террористами

Фото: Reuters

Парламентская комиссия рекомендовала Генеральной прокуратуре России признать украинские войска террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Вооруженных сил Украины (ВСУ), в списке рекомендованных Генпрокуратуре к признанию террористами — Служба безопасности Украины, а также Главное управления разведки Украины. В качестве аргумента парламентская комиссия упомянула действия перечисленных организаций, «направленные на создание угрозы безопасности детей».

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних ведет работу с 2023 года, ее сопредседатели — зампреды Госдумы Анна Кузнецова и зампред Совета Федерации Галина Карелова.

Министерство обороны называет удары украинских дронов по объектам на территории России террористическими атаками. В терроризме ВСУ также обвиняли иностранные журналисты, а в Госдуме предлагали перевести спецоперацию в статус контртеррористической.

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      Марк Леонов
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