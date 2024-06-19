Генпрокуратуре рекомендовали признать украинские войска террористической организацией

Парламентская комиссия рекомендовала Генпрокуратуре признать ВСУ террористами

Парламентская комиссия рекомендовала Генеральной прокуратуре России признать украинские войска террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Вооруженных сил Украины (ВСУ), в списке рекомендованных Генпрокуратуре к признанию террористами — Служба безопасности Украины, а также Главное управления разведки Украины. В качестве аргумента парламентская комиссия упомянула действия перечисленных организаций, «направленные на создание угрозы безопасности детей».

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних ведет работу с 2023 года, ее сопредседатели — зампреды Госдумы Анна Кузнецова и зампред Совета Федерации Галина Карелова.

Министерство обороны называет удары украинских дронов по объектам на территории России террористическими атаками. В терроризме ВСУ также обвиняли иностранные журналисты, а в Госдуме предлагали перевести спецоперацию в статус контртеррористической.