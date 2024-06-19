Омбудсмен Москалькова предложила обсуждать ответственность за домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждениям ответственности за домашнее насилие. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмен заявила об этом во время ежегодного доклада о деятельности уполномоченного за 2023 год, который она представила в Совете Федерации.

«Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры помощи жертвам домашнего насилия. Законодательно все-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье, причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступления», — сказала Москалькова.

Она пояснила, что в 2023 году к ней поступило больше обращений от жертв домашнего насилия, чем за предыдущие годы. По каждому из них было сложно работать, так как сложно доказать насилие, если не было телесных повреждений или более тяжких последствий.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года. Его авторы предложили ставить на профилактический учет агрессоров, а также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце 2021 года сообщила о паузе в рассмотрении закона.

В апреле 2024 года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что на данный момент необходимость в подобной норме отсутствует. В свою очередь, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о готовности противостоять принятию закона о домашнем насилии. По ее мнению, любое обращение в полицию «можно сфабриковать», а охранный ордер может существенно испортить жизнь человеку.