«Страна.ua»: в Одесской области произошли взрывы

В Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Днем 19 июня сообщалось о взрыве в Харькове. Мэр Игорь Терехов подтверждал информацию СМИ о детонации. По его словам, взрыв прогремел на окраине города.

В этот же день во Львове был поврежден Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Мэр города Андрей Садовой отмечал, что это произошло в результате ночной массированной атаки дронов.

18 июня в Одессе произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.