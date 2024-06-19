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18:20, 19 июня 2024Бывший СССР

В Одесской области произошли взрывы

«Страна.ua»: в Одесской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Reuters

В Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Днем 19 июня сообщалось о взрыве в Харькове. Мэр Игорь Терехов подтверждал информацию СМИ о детонации. По его словам, взрыв прогремел на окраине города.

В этот же день во Львове был поврежден Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Мэр города Андрей Садовой отмечал, что это произошло в результате ночной массированной атаки дронов.

18 июня в Одессе произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

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      Кристина Есикова
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