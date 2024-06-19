Терапевт посоветовал правильную диету при пищевом отравлении

Терапевт Грант призвал есть рис при отравлении

Терапевт Дональд Грант рассказал, как правильно питаться при пищевом отравлении. Подходящую диету он назвал Daily Mirror.

По словам Гранта, пищевое отравление обычно сопровождается спазмами в желудке, диареей, иногда присоединяются рвота и высокая температура. Самое главное в таком состоянии, говорит врач, — это пить много жидкости. Он пояснил, что из-за рвоты и диареи организм теряет огромное количество воды и ее обязательно надо восполнять.

Также врач посоветовал отказаться при отравлении от жирной и тяжелой пищи. Он призвал есть что-то легкое, например, рис, бананы или тосты. «Если у вас отравление, ни в коем случае не готовьте пищу для других, не посещайте больницы и дома престарелых. Самое главное — не отправляете детей в школу и детский сад в течение 48 часов после исчезновения симптомов», — рекомендовал Грант.

Терапевт отметил, что как правило симптомы пищевого отравления сохраняются в течение двух-трех дней. Если они кажутся тяжелыми, ухудшаются или долго не проходят, следует обратиться к врачу, заключил он.

Ранее врач Владимир Пахотин назвал главные признаки отравления ботулотоксином. По его словам, симптомы похожи на пищевое отравление, но стремительно нарастают, могут наблюдаться расширенные зрачки и слабость в мышцах.