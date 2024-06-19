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13:31, 20 июня 2024Забота о себе

Терапевт посоветовал правильную диету при пищевом отравлении

Терапевт Грант призвал есть рис при отравлении

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

Терапевт Дональд Грант рассказал, как правильно питаться при пищевом отравлении. Подходящую диету он назвал Daily Mirror.

По словам Гранта, пищевое отравление обычно сопровождается спазмами в желудке, диареей, иногда присоединяются рвота и высокая температура. Самое главное в таком состоянии, говорит врач, — это пить много жидкости. Он пояснил, что из-за рвоты и диареи организм теряет огромное количество воды и ее обязательно надо восполнять.

Также врач посоветовал отказаться при отравлении от жирной и тяжелой пищи. Он призвал есть что-то легкое, например, рис, бананы или тосты. «Если у вас отравление, ни в коем случае не готовьте пищу для других, не посещайте больницы и дома престарелых. Самое главное — не отправляете детей в школу и детский сад в течение 48 часов после исчезновения симптомов», — рекомендовал Грант.

Терапевт отметил, что как правило симптомы пищевого отравления сохраняются в течение двух-трех дней. Если они кажутся тяжелыми, ухудшаются или долго не проходят, следует обратиться к врачу, заключил он.

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Ранее врач Владимир Пахотин назвал главные признаки отравления ботулотоксином. По его словам, симптомы похожи на пищевое отравление, но стремительно нарастают, могут наблюдаться расширенные зрачки и слабость в мышцах.

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      Екатерина Улитина
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