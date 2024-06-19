В ЕС заявили о фактической остановке евроинтеграции Грузии

Посол ЕС Герчинский: евроинтеграция Грузии фактически остановилась

Евроинтеграция Грузии фактически остановилась после принятия скандального закона об иноагентах. Об этом заявил посол Европейского союза (ЕС) в республике Павел Герчинский, передает украинское издание «Европейская правда».

«Очень жаль видеть, что интеграция Грузии в ЕС практически приостановлена, заморожена, тогда как мы движемся вперед с Украиной и Молдовой», — сказал он.

По словам дипломата, интеграция в Евросоюз требует единогласия стран-участников, в то время как некоторые государства не готовы вести переговоры с Тбилиси, пока закон об иноагентах остается в силе.

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. Документ предписывает регистрацию в отдельном реестре тем некоммерческим организациям и СМИ, у которых более 20 процентов доходов поступают из-за границы.

После этого, 18 мая, президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Парламенту республики удалось преодолеть вето президента 28 мая, а 3 июня закон вступил в силу.