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12:59, 20 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе высказались об укреплении связей России с союзниками

Журналист Боуз: Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом в отличие от Запада

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом в отличие от Запада. Об укреплении связей Москвы с союзниками высказался ирландский журналист Чей Боуз на своей странице на платформе X.

Журналист отметил, что Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, расширяющих сотрудничество. «Москва снова подтвердила приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга», — высказался обозреватель.

Ранее Путин заявил, что Вьетнам является давним и надежным партнером для России. Глава государства напомнил, что Советский Союз оказывал помощь вьетнамскому народу в обретении независимости. Он подчеркнул важность того, что «Вьетнам помнит об этом и дорожит этой памятью».

Президент России прибыл во Вьетнам с государственным визитом 19 июня. Он поблагодарил Вьетнам за «теплый во всех смыслах» прием.

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      Олег Давыдов
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