США подтвердили запрет на использование Украиной их оружия для ударов вглубь России

Пентагон: ВСУ нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов по России

США запретили Украине использовать американское оружие, включая ракеты ATACMS, для нанесения ударов вглубь России за пределами районов, прилегающих к Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Не было никаких изменений в политике», — заверил он.

31 мая президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом глава государства уточнил, что Вашингтон не даст добро на удары американским оружием по Москве и Кремлю.