Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:30, 20 июня 2024Наука и техника

Украина представила аналог российского «Ланцета»

Украина представила аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина представила барражирующий боеприпас «Булава», который является аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет», на международной выставке вооружений Eurosatory 2024. Об этом пишет «Военное обозрение».

«Булава» была выставлена на стенде чешско-украинской компании UAC. Отмечается, что в Париже представлена экспортная версия дрона, называемая «Mace». Заявляются такие характеристики, как взлетная масса 11 килограммов, масса боевой части 3,6 килограмма, продолжительность полета 50 минут и радиус действия от 35 до 60 километров.

Наведение дрона на цель осуществляется оператором или системой машинного зрения через оптическую станцию с дневным и ночным тепловизионным каналом. Боеприпас взлетает с помощью катапульты, а двигатель является электрическим. Крейсерская скорость составляет 100 километров в час.

Предполагается, что дрон-камикадзе будет поражать цели как на земле, так и на небе, в том числе вертолеты. Однако информации о запуске серийного производства пока нет.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

      Южная Корея назвала военное сотрудничество России и КНДР нарушением резолюций ООН

      Головин оценил переход Сафонова в ПСЖ

      России и Турции предложили решение проблемы с платежами

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше