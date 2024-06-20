В МИД оценили усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана

МИД РФ: повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран

Западная повестка на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет РИА Новости.

Так он оценил усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Парижем контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву.

«Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств», — посетовал Галузин.

По его словам, сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. По мнению Михаила Галузина, региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция провоцирует вооруженное противостояние на Южном Кавказе поставками самоходных артиллерийских установок CAESAR.

В свою очередь, Михаил Галузин прокомментировал планы Армении купить французские САУ. По его мнению, в мире нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему.