Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:37, 20 июня 2024Мир

В России отреагировали на желание Южной Кореи пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ

Депутат Чепа: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к России

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к России с точки зрения санкционной политики, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на желание Сеула пересмотреть позицию по поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Они должны понимать, что вопрос мира решается только за столом переговоров, что необходимо уважать позиции всех, что должны быть договоры равноправными, что санкции против стран действуют только отрицательно. Никакой пользы от этого нет. Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к Северной Корее, должна пересмотреть отношения к России по санкциям», — сообщил Чепа.

Также депутат отметил, что и Япония должна пересмотреть свое отношение к России, а именно к подписанию мирного договора и отношению к исконно русским островам.

Материалы по теме:
США разрешили поставки вооружений «Азову». Почему администрация Байдена сняла многолетний запрет?
США разрешили поставки вооружений «Азову». Почему администрация Байдена сняла многолетний запрет?
11 июня 2024
Вице-президент США Харрис досрочно покинула мирный саммит по Украине. Чем успела отметиться американская делегация?
Вице-президент США Харрис досрочно покинула мирный саммит по Украине. Чем успела отметиться американская делегация?
16 июня 2024

Ранее стало известно, что Южная Корея планирует пересмотреть свою позицию по вопросу поставок оружия Украине. В настоящее время Сеул не оказывает Киеву военную помощь напрямую. Однако страна предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы, которые Вашингтон поставил ВСУ. Это позволило Сеулу обеспечить Украину косвенной военной поддержкой, не становясь прямым поставщиком.

Читайте еще!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новой жертве урагана в Москве

      Строительство неатомных «Варшавянок» для флота продолжат

      Мужчина вышел из комы и заговорил на китайском

      Порты Европы пообещали закрыть для танкеров с российской нефтью

      Названа самая полезная для здоровья привычка

      Правящая партия Азербайджана предложила распустить парламент

      В России высказались о возможном снятии сборной Сербии с Евро из-за кричалок с угрозами

      В России заявили об успешном импортозамещении в ряде отраслей

      Джеймс Бонд среди смартфонов. В России начались продажи уникального гаджета

      Реклама

      Жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи почти на 8 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше