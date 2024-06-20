В России отреагировали на желание Южной Кореи пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ

Депутат Чепа: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к России

Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к России с точки зрения санкционной политики, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на желание Сеула пересмотреть позицию по поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Они должны понимать, что вопрос мира решается только за столом переговоров, что необходимо уважать позиции всех, что должны быть договоры равноправными, что санкции против стран действуют только отрицательно. Никакой пользы от этого нет. Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к Северной Корее, должна пересмотреть отношения к России по санкциям», — сообщил Чепа.

Также депутат отметил, что и Япония должна пересмотреть свое отношение к России, а именно к подписанию мирного договора и отношению к исконно русским островам.

Ранее стало известно, что Южная Корея планирует пересмотреть свою позицию по вопросу поставок оружия Украине. В настоящее время Сеул не оказывает Киеву военную помощь напрямую. Однако страна предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы, которые Вашингтон поставил ВСУ. Это позволило Сеулу обеспечить Украину косвенной военной поддержкой, не становясь прямым поставщиком.