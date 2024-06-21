Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:46, 21 июня 2024Мир

Бастрыкин рассказал про планы нацистов истребить советский народ

Бастрыкин: СК собрал доказательства планов нацистов истребить советский народ
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета России собрали доказательства, которые подтверждают, что нацистская Германия хотела истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, анализ собранных материалов, подтверждает, что гитлеровский режим ставил перед собой цель реализовать преступный план «истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа».

В качестве примеров целенаправленного истребления Бастрыкин привел убийство в 1941 году в более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы и массовый расстрел жителей деревни Хацунь в Брянской области.

Материалы по теме:
«Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?
«Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?
24 мая 2024
Первые леди Германии и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам холокоста. Как на их поведение отреагировали в Европе?
Первые леди Германии и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам холокоста. Как на их поведение отреагировали в Европе?
28 мая 2024

Ранее группа депутатов вместе с с Национальным центром исторической памяти при президенте России заявила о разработке законопроекта о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны, который в ближайшее время внесут в Госдуму.

Согласно тексту законопроекта, геноцидом предлагается считать уничтожение людей, насильственное переселение детей, причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению и другие действия, направленные на лишение жизни народов СССР. Также поправки регулируют формы увековечивания жертв и правила их захоронения.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

      В США назвали способ дать «моральное ускорение» Украине за счет России

      В Германии обвинили Россию в причастности к пожару на берлинском заводе

      Несколько районов в российском регионе подверглись массированной атаке ВСУ

      Бастрыкин рассказал про планы нацистов истребить советский народ

      В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США

      Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС

      Медведь ночью вломился в палатку к туристке и покалечил ее

      В Германии рассказали о применении российской ФАБ-3000 под Харьковом

      «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше