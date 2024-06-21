Бастрыкин рассказал про планы нацистов истребить советский народ

Бастрыкин: СК собрал доказательства планов нацистов истребить советский народ

Сотрудники Следственного комитета России собрали доказательства, которые подтверждают, что нацистская Германия хотела истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, анализ собранных материалов, подтверждает, что гитлеровский режим ставил перед собой цель реализовать преступный план «истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа».

В качестве примеров целенаправленного истребления Бастрыкин привел убийство в 1941 году в более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы и массовый расстрел жителей деревни Хацунь в Брянской области.

Ранее группа депутатов вместе с с Национальным центром исторической памяти при президенте России заявила о разработке законопроекта о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны, который в ближайшее время внесут в Госдуму.

Согласно тексту законопроекта, геноцидом предлагается считать уничтожение людей, насильственное переселение детей, причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению и другие действия, направленные на лишение жизни народов СССР. Также поправки регулируют формы увековечивания жертв и правила их захоронения.