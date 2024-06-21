Названо опасное последствие храпа

Австралийские врачи Экерт и Леша: храп усиливает риск гипертонии

У людей, которые постоянно храпят или имеют апноэ во сне, удваивается риск гипертонии. Об этом опасном последствии храпа рассказали австралийские врачи доктор Бастьен Леша из Колледжа медицины и общественного здравоохранения и директор отдела здоровья во сне Университета Флиндерса Дэнни Экерт, пишет Daily Mirror.

Врачи назвали храп маркером высокого кровяного давления, поскольку нарушение сна усиливает риск гипертонии. «Мы заметили, что у тех, кто регулярно храпит, риск развития неконтролируемой гипертонии был почти в два раза выше. Этот риск снова почти удвоился у людей, которые регулярно храпели или имели апноэ во сне, по сравнению с теми, кто храпел нерегулярно», — объявил Экерт.

Леша подчеркнул, что для эффективного лечения гипертонии необходимо устранить храп или хотя бы сделать его нерегулярным.

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