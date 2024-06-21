Неизученную доисторическую осу нашел калининградский школьник

Калининградский школьник Сухарев нашел доисторическую осу на берегу Балтики

Калининградский школьник Артур Сухарев нашел на берегу Балтики неизученную доисторическую осу. Об этом пишет издание «Родина» со ссылкой на пресс-службу Музея янтаря.

Известно, что подросток собрал мешок камней на побережье, а затем решил осмотреть его. «Отобрал несколько больших кусков, показал маме, она-то и заметила, что в одном из них есть что-то внутри. Мы посветили фонариком, а там оказалось насекомое», — рассказал собеседник издания.

Исследователи музея выяснили, что десятки миллионов лет назад такие осы регулировали численность растительноядных насекомых и обеспечивали устойчивость сообщества.

Кроме того, изучение обнаруженного экземпляра показало важную особенность строения тела осы. Так, эксперты заметили стернаулы — продольные структуры, укрепляющие тело насекомого и позволяющие ему выживать в тропических условиях древних джунглей.

Ранее в июне в России смогли добыть наносеребро из обычного сока. Частицы обладают антимикробным действием, что уже позволит защитить урожай от насекомых-вредителей и патогенных микробов.