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16:37, 21 июня 2024Моя страна

Неизученную доисторическую осу нашел калининградский школьник

Калининградский школьник Сухарев нашел доисторическую осу на берегу Балтики

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Калининградский школьник Артур Сухарев нашел на берегу Балтики неизученную доисторическую осу. Об этом пишет издание «Родина» со ссылкой на пресс-службу Музея янтаря.

Известно, что подросток собрал мешок камней на побережье, а затем решил осмотреть его. «Отобрал несколько больших кусков, показал маме, она-то и заметила, что в одном из них есть что-то внутри. Мы посветили фонариком, а там оказалось насекомое», — рассказал собеседник издания.

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Исследователи музея выяснили, что десятки миллионов лет назад такие осы регулировали численность растительноядных насекомых и обеспечивали устойчивость сообщества.

Кроме того, изучение обнаруженного экземпляра показало важную особенность строения тела осы. Так, эксперты заметили стернаулы — продольные структуры, укрепляющие тело насекомого и позволяющие ему выживать в тропических условиях древних джунглей.

Ранее в июне в России смогли добыть наносеребро из обычного сока. Частицы обладают антимикробным действием, что уже позволит защитить урожай от насекомых-вредителей и патогенных микробов.

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      Екатерина Ештокина
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