Одержимая тремя бывшими возлюбленными девушка рассказала о своих страданиях

Молодая женщина пожаловалась на форуме Reddit на то, что не может начать новые отношения, так как буквально одержима бывшими партнерами. Эксперт по сексу Хоуп Флинн в беседе с Metro подсказала, что делать в такой ситуации.

Девушка считает, что ее ситуация уникальная, поскольку она страдает из-за расставания не с одним возлюбленным, а сразу с тремя. С первым она встречалась четыре года, со вторым пять лет, а с третьим год. «Скажем так, я не хочу их возвращения, но я одержимо скучаю по своему прошлому с ними. Настолько, что не могу получать удовольствие от свиданий», — написала она.

Женщина призналась, что постоянно поддерживает связь со всеми бывшими возлюбленными и попросила совета о том, как ей это прекратить.

Флинн указала, что после расставания многие скучают по бывшим партнерам, так как идеализируют прошлое. Однако если этот период затягивается, то воспоминания мешают жить здесь и сейчас. Поэтому она посоветовала женщине прекратить общаться с мужчинами из прошлого и не следить за ними в соцсетях. Если поговорить с кем-то из низ необходимо, Флинн рекомендовала четко обозначить границы этих разговоров.

Самое важное, по мнению эксперта, — не вступать в новые отношения сразу, а дать себе время, чтобы прийти в себя от прежних расставаний.

Ранее мужчина признался, что был напуган и обескуражен странным поведением новой девушки после секса. По его словам, она внезапно рухнула на постель и расплакалась.