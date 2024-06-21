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07:57, 21 июня 2024Мир

Три страны договорились о создании военно-транспортного коридора через северные территории

Норвегия, Финляндия и Швеция создадут военно-транспортный коридор

Фото: Jouni Porsanger / Globallookpress.com

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере после встреч с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом. Его заявление приводится на сайте кабмина страны.

Политики провели переговоры по вопросам безопасности и военного сотрудничества. По их итогам было принято решение создать коридор, которые соединит северные территории трех государств.

Йонас Гар Стере уточнил, что это позволит оперативно перебрасывать военных и оборудование из портов Норвегии через Швецию и Финляндию.

Ранее Норвегия решила выделить Украине сотни миллионов долларов на ремонт энергетической системы. Также страна передаст Киеву 240 миллионов евро на системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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