Три страны договорились о создании военно-транспортного коридора через северные территории

Норвегия, Финляндия и Швеция создадут военно-транспортный коридор

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере после встреч с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом. Его заявление приводится на сайте кабмина страны.

Политики провели переговоры по вопросам безопасности и военного сотрудничества. По их итогам было принято решение создать коридор, которые соединит северные территории трех государств.

Йонас Гар Стере уточнил, что это позволит оперативно перебрасывать военных и оборудование из портов Норвегии через Швецию и Финляндию.

Ранее Норвегия решила выделить Украине сотни миллионов долларов на ремонт энергетической системы. Также страна передаст Киеву 240 миллионов евро на системы противовоздушной обороны (ПВО).

