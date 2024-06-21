В США прокомментировали запрет на дальние удары ВСУ по России

Politico: США не меняли концепцию трансграничных ударов ВСУ по районам России

США не изменили свою политику, разрешив Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское орудие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Чиновники из американской администрации прокомментировали слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что разрешение применять американское оружие по территории России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. Источники подчеркнули, что это выступление не содержит в себе изменения политики с момента принятия решения о Харькове.

«Первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося харьковского наступления (сил РФ), но это не исключало возможности нанесения удара в ответ на другие трансграничные атаки», — отмечается в публикации.

31 мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом глава государства уточнил, что Вашингтон не даст добро на удары американским оружием по Москве и Кремлю.