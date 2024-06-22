Боец UFC Волков прокомментировал перепалку с Павловичем словами «он был должен мне косарь»

Россияне Волков и Павлович устроили перепалку на дуэли взглядов перед боем в UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков прокомментировал перепалку с соотечественником Сергеем Павловичем словами «он был должен мне косарь». Его цитирует официальный сайт UFC.

Во время битвы взглядов в Эр-Рияде Александр Волков и Сергей Павлович устроили спор, кто из них первым согласился выйти на бой. Павлович также заявлял, что думать о том, что они с Волковым друзья — это заблуждение.

Битва взглядов прошла перед турниром UFC Fight Night, который состоится в ночь с 22 на 23 июня по московскому времени в Саудовской Аравии. Поединок Павловича и Волкова в тяжелом весе станет соглавным боем ивента. По итогам взвешивания Павлович менее, чем на килограмм оказался тяжелее Волкова.

Ранее бой россиян Волкова и Павловича планировали отменить. «Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе», — писали инсайдеры. Затем Павлович рассказал, что стороной Волкова был подписан контракт, и это изменило достигнутую ранее договоренность.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В своем последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. В ноябре 2023 года боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.