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15:13, 22 июня 2024Путешествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в Анталью

HavaSosyalMedya: летевший в Сочи пассажирский самолет вернулся в Анталью

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пассажирский самолет, летевший из Антальи в Сочи, по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлета. Об этом сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya в соцсети Х.

«Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, зарегистрированный как RA-73075, выполнявший рейс #ZF1068 Анталья — Сочи, вернулся в Анталию по неизвестной пока причине вскоре после взлета», — говорится в сообщении.

Ранее в июне издание The Independent писало, что у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился элемент обшивки двигателя. Airbus A320 летел из Коннектикута в Колорадо, США. На борту самолета находилось 124 пассажира.

В том же месяце Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что летевший в Москву самолет Airbus A320 российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за не убравшейся стойки шасси.

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      Даниил Иринин
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