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19:55, 22 июня 2024Мир

Назван способ захвата Китаем Тайваня без единого выстрела

CSIS: Китай может захватить Тайвань без единого выстрела, объявив карантин

Фото: Thomas Peter / Reuters

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) назвали способ, к которому Китай мог бы прибегнуть, чтобы захватить Тайвань без единого выстрела. Об этом сообщает американский канал CNN.

Отмечается, что аналитики рассматривали два основных варианта, которые мог бы осуществить Китай: полноценное вторжение или же военная блокада. Однако, по мнению специалистов CSIS, есть и третий способ, который усложнит США и другим странам вмешательство в ситуацию — карантин.

«Используя тактики "серой зоны" — это действия, которые совсем чуть-чуть отличаются от актов военной агрессии — Китайская береговая охрана, их так называемая морская милиция и многочисленные полицейские ведомства и органы по обеспечению морской безопасности могли бы объявить полный или частичный карантин Тайваня», — цитирует канал сообщение CSIS. В этом случае доступ к портам Тайваня может быть закрыт и жизненно важные поставки вроде электроэнергии могут не поступать острову.

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Карантинные меры, которые мог бы ввести Пекин, могут быть весьма ограниченными, однако и в этом случае они способны задушить Тайвань экономически, полагают эксперты. «Немногие операторы захотели бы столкнуться с возможностью ареста своих активов китайскими властями и могли бы добровольно прекратить обслуживание острова», — отмечается в материале.

Ночью 22 июня стало известно, что Тайвань за сутки зафиксировал приближение больше 40 летательных аппаратов и семи кораблей Китая.

Перед этим Вашингтон одобрил новую крупную продажу беспилотных летательных аппаратов Тайваню на 360 миллионов долларов. В Госдепартаменте США заявили, что сделка поможет улучшить безопасность Тайваня.

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      Маргарита Щигарева
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