Мать Пеле умерла на 102-м году жизни

Мать футболиста Пеле умерла в возрасте 101 года

Мать бразильского футболиста Пеле, Селеста Арантес, умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Уточняется, что женщина ушла из жизни после восьмидневной госпитализации. Причина ее смерти не уточняется. Все матчи федерации на выходных начнутся с минуты молчания, говорится в публикации.

Отмечается, что последние пять лет Селеста Арантес провела в вегетативном состоянии. Она так и не узнала о смерти своего сына, который умер в 2022 году в возрасте 82 лет после отказа внутренних органов. Изначально Селеста была против того, чтобы ее сын играл в футбол, поскольку ее муж, отец Пеле, пытался стать профессиональным футболистом, однако не достиг больших успехов.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В апреле 2023 года имя бразильца включили в словарь португальского языка. Оно было внесено как синоним слова «лучший».