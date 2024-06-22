Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
1:2
Завершен
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
1:3
Завершен
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
0:0
Завершен
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
Сегодня
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
02:08, 22 июня 2024Спорт

Мать Пеле умерла на 102-м году жизни

Мать футболиста Пеле умерла в возрасте 101 года

Фото: Carla Carniel / Reuters

Мать бразильского футболиста Пеле, Селеста Арантес, умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Уточняется, что женщина ушла из жизни после восьмидневной госпитализации. Причина ее смерти не уточняется. Все матчи федерации на выходных начнутся с минуты молчания, говорится в публикации.

Отмечается, что последние пять лет Селеста Арантес провела в вегетативном состоянии. Она так и не узнала о смерти своего сына, который умер в 2022 году в возрасте 82 лет после отказа внутренних органов. Изначально Селеста была против того, чтобы ее сын играл в футбол, поскольку ее муж, отец Пеле, пытался стать профессиональным футболистом, однако не достиг больших успехов.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В апреле 2023 года имя бразильца включили в словарь португальского языка. Оно было внесено как синоним слова «лучший».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители применили под Харьковом новый тип вооружения. Инженерам удалось «подружить» ФАБ-3000 и УМПК

      Пушков оценил заявление британского политика о конфликте на Украине

      Украина захотела провести второй мирный саммит до конца 2024 года

      Мать Пеле умерла на 102-м году жизни

      В Крыму заявили о риске Зеленского упустить шанс на сохранение государственности страны

      Израиль анонсировал принятие «необходимых решений» по Ливану

      На Украине заявили о прорыве Российской армии на Торецк

      Пентагон объяснил вывод американских войск из Чада

      Отключение электричества на Балканах назвали самым массовым за 30 лет

      Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше