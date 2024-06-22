ПСЖ оказался должен Мбаппе 100 миллионов евро

Парижский клуб не платил Мбаппе зарплату с тех пор, как он объявил об уходе

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) оказался должен своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе 100 миллионов евро. Об этом пишет Marca.

В ближайшее время представители французского форварда должны встретиться с руководством ПСЖ, чтобы урегулировать вопрос. Предполагается, что клуб выплатит футболисту всю сумму, которая включает зарплату за два месяца и бонусы.

Мбаппе заявил об уходе из ПСЖ, в котором он провел семь лет, в мае этого года. 3 июня было официально было объявлено о подписании контракта нападающего с мадридским «Реалом».

Сейчас Мбаппе в составе сборной Франции принимает участие в Евро-2024. В первом матче группового этапа против Австрии ему сломали нос, вторую встречу с Нидерландами он пропустил.