Подполковник Дэвис: РФ разобьет американскую технику при большой войне с США

Россия разобьет американскую технику, если начнется большая война с США. У страны есть опыт благодаря специальной военной операции на Украине. Такой сценарий при открытом конфликте России и США раскрыл подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что в свое время США отдали часть техники России на исследование. «Теперь они знают, как уничтожить ее не глядя», — утверждает Дэвис.

По мнению отставного офицера, Россия уже успела выявить слабые места американской техники — все это произошло из-за недальновидных властей США, которые передали машины Украине. «Если (…) начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, так как они знают, как нанести поражение всем нашим системам», — заключил подполковник американской армии.

Ранее посол Анатолий Антонов оценил скорость деградации отношений России и США. Он счел, что в перспективе никто даже не рассматривает паузу во взаимосвязях Москвы и Вашингтона. Антонов заявил, что с каждым днем отношения дипломатических организаций и дипмиссий ухудшаются.

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