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08:18, 22 июня 2024Мир

В Японии выискали непонятные детали договора между Россией и КНДР

Японский политолог Исикава заявил о непонятных деталях договора между РФ и КНДР

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters

В подписанном Россией и КНДР договоре о партнерстве имеются вызывающие тревогу «непонятные тонкие детали». Об этом в эфире телеканала BS Fuji заявил японский политолог и журналист Итиё Исикава.

Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин специально подчеркнул наличие у Пхеньяна собственного ядерного оружия. «То есть таким образом он фактически заявил о том, что Северная Корея не нуждается в помощи российского ядерного потенциала», — пришел к выводу аналитик.

В ходе своего визита в Пхеньян Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Если такая угроза возникнет, стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

Позднее ряд стран Запада, а также Япония, выразили озабоченность из-за российско-северокорейского договора. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, против соглашения, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут выступать лишь сами агрессоры.

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      Марина Совина
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