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07:00, 23 июня 2024Спорт

Врач рассказала о противопоказаниях для занятий йогой

Фото: kike vega / Unsplash

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о противопоказаниях для занятий йогой. Ее слова приводит Life.ru.

По словам специалиста, при беременности, а также при некоторых заболеваниях, йога может быть полезной, однако упражнения должны быть адаптированными. «При варикозной болезни противопоказаны некоторые позы на баланс, долгие асаны стоя, во время менструации нельзя напрягать мышцы живота, делать прогибы назад и скручивания. Противопоказания во время беременности ещё более многочисленны и зависят от триместра и самочувствия», — заявила Демьяновская.

Врач также рассказала, что йогой нельзя заниматься в период обострения хронических заболеваний или сразу после операции. «Также не стоит начинать тренировки в состоянии физического переутомления, в остром периоде травм, ОРВИ», — подчеркнула Демьяновская.

Ранее Демьяновская оценила пользу езды на велосипеде. По ее словам, этот вид физической активности укрепляет организм и даже может продлить молодость.

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      Алексей Гусев
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