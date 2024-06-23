Росгвардия решила штурмовать здание с заблокированными террористами в Дербенте

Росгвардия готовит штурм здания в Дербенте, где заблокированы террористы

В Дербенте Росгвардия готовится взять штурмом здание на улице Мирзабекова, в котором заблокированы террористы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

В настоящее время силовики ведут перестрелку с боевиками. Один из силовиков снял на видео боестолкновение.

На кадрах видны правоохранители, ведущие бой с террористами. Одного из них ранило.

Во время нападения на силовиков в Махачкале террористы, предварительно, использовали американскую винтовку AR-15.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.