Росгвардия решила штурмовать здание с заблокированными террористами в Дербенте

В Дербенте Росгвардия готовится взять штурмом здание на улице Мирзабекова, в котором заблокированы террористы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
В настоящее время силовики ведут перестрелку с боевиками. Один из силовиков снял на видео боестолкновение.
На кадрах видны правоохранители, ведущие бой с террористами. Одного из них ранило.
Во время нападения на силовиков в Махачкале террористы, предварительно, использовали американскую винтовку AR-15.
В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.