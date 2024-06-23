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18:02, 23 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал во Вьетнаме и раскрыл секреты стройности местных жителей

Фото: Wina Tristiana / Unsplash

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и раскрыл простые секреты стройности местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что вьетнамцы могут сидеть часами в ресторане, готовя еду прямо на встроенной в стол плите, но при этом им удается совсем не толстеть. По словам автора публикации, они остаются в хорошей форме, потому что в их рационе много растительных продуктов.

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«Со стороны это только кажется, что вьеты едят слишком много мяса, а на самом деле в любом приеме пищи почти всегда преобладают овощи и зелень. При этом мало жареной и жирной пищи», — пояснил блогер.

Другой секрет стройности вьетнамцев, на который обратил внимание Кутовой, — питание и сон в одно и то же время. «Обедают вьеты с 12 до 13, что довольно рано (некоторые люди в России любят поспать до полудня, какой там обед). Естественно, и ужин у них гораздо раньше — в 18-19. Потом ранний "отбой" в 9-10 вечера, а подъем — в 5 утра», — рассказал он.

Россиянин добавил, что многие жители Вьетнама по утрам выходят на пробежки или занятия групповыми танцами, практикуют китайские «энергетические» упражнения, а также пьют много воды.

Ранее этот же тревел-блогер назвал три привычки жителей Вьетнама, которые могут отбить желание путешествовать по этой стране. В частности, его возмутило, что они «очень громко и мерзко харкают».

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      Алина Черненко
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