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23:27, 24 июня 2024Экономика

В европейском городе захотели запретить снимать жилье туристам

Guardian: власти Барселоны рассматривают запрет на аренду жилья для туристов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Гостям Барселоны могут запретить снимать жилье. Данную инициативу рассматривают власти европейского города, пишет Guardian.

Правительство оправдывает данное решение непомерным ростом аренды в городе. Так, за последние десять лет ставки взлетели на 68 процентов, а недвижимость подорожала на 38 процентов. С такими расценками местные жители, прежде всего молодежь, лишились возможности снять квартиру. «Мы противостоим тому, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны», — заявил мэр Жауме Колльбони.

Запрет хотят ввести к 2028 году. По подсчетам градоначальника, без лицензии на краткосрочную аренду к тому времени останется 10,1 тысячи квартир в Барселоне. Предложение уже поддержала министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес.

В то же время туркомпании считают решение фатальным. «Колльбони совершает ошибку, которая приведет к [росту] бедности и безработицы», — высказались в городской ассоциации туристических апартаментов Apartur. При этом гостиничный бизнес от нового запрета лишь выиграет. По распоряжению мэра в самых заселенных районах Барселоны откроются новые отели — прежде против строительства выступала леворадикальная партия.

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С 2016 года в Барселоне закрыли 9,7 тысячи квартир, незаконно сдаваемых в аренду туристам. 3,5 тысячи объектов отдали под первичное жилье для горожан.

Ранее сообщалось, что ставки аренды в Турции выросли в девять раз с 2018 года. Лишь за последний год на фоне инфляции жилье в Турции подорожало почти вдвое, а стоимость аренды — на 137 процентов. При этом желающих сдавать квартиры приезжим обязали получать лицензии министерства культуры и туризма.

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      Виктория Клабукова
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