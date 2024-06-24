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21:45, 24 июня 2024Спорт

Карпин продлил контракт со сборной России

РБК: Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Валерий Карпин продлил контракт со сборной России. Об этом РБК сообщили два источника.

По информации издания, соглашение с 55-летним специалистом будет рассчитано четыре года. «Спорт-Экспресс» отмечает, что Карпин будет работать с национальной командой только два года.

10 июня Карпин допустил уход из национальной команды в ближайшее время. По слова специалиста, он пока не получил предложение по новому соглашению.

Действующее соглашение Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Ранее стороны заявляли о заинтересованности в продолжении сотрудничества.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, совмещая посты в национальной команде и «Ростове». С февраля 2022 года сборная не принимает участия в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.

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      Анастасия Борисова
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