Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря». Он был легендарным серфером, тренером и спасателем

На Гавайях серфер из «Пиратов Карибского моря» погиб после нападения акулы

23 июня на Тамайо Перри, известного серфера, снимавшегося в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах», напала акула. Он был найден в водах штата Гавайи, США, без руки и ноги. Чем известен Перри и в каких кинопроектах он участвовал — в материале «Ленты.ру».

Нападение акулы

Как пишет Sky News, 49-летний Тамайо Перри, работавший спасателем на пляже, решил заняться серфингом во время перерыва.

Вскоре после этого в экстренные службы позвонил неизвестный. Он рассказал, что видел, как акула напала на какого-то человека. Около часа дня спасатели выехали за пострадавшим на гидроциклах. Они доставили тело мужчины на берег и поняли, что перед ними Перри. Акула откусила ему руку и ногу. Прибывшие медики не смогли спасти серфера.

Семья Перри попросила соблюдать неприкосновенность частной жизни в этот тяжелый для них период. Исполняющий обязанности начальника службы безопасности в океане Курт Лагер выразил соболезнования друзьям и родственникам серфера. Он рассказал, что Перри очень любил людей, и они отвечали ему взаимностью.

Тамайо Перри, ты был мне не другом, а братом, боль, которую мы все вместе испытываем, огромна Джейсон Битцер близкий друг Перри

Мэр гавайского города Гонолулу назвал уход из жизни Перри трагической потерей. Он отметил, что он был легендарным серфером и пользовался большим уважением.

Становление Тамайо Перри в серфинге

Тамайо Перри родился в 1975 году и вырос в восточной части гавайского острова Охау. Он начал заниматься серфингом в 12 лет. Сначала он был обычным подающим надежды подростком. Тогда он был вынужден тренироваться на чужих досках, потому что еще не обзавелся спонсорами и не мог себе позволить купить собственную.

К 1997 году он уже овладел навыком катания на серфе внутри огромной закручивающейся волны — трубы. Он пытался сочетать в своей технике стили Джерри Лопеса и Тома Кэрролла — двух его любимых серферов старой школы. Они были известны тем, что катались на гавайском рифе, где образуется одна из самых сложных для серфинга волн Пайплайн (Pipeline — с англ. трубопровод).

Фото: Steve Robertson / Getty Images

Два года спустя Перри удалось выиграть соревнования на этом серф-споте. В 2005 году он уже считался одним из самых выдающихся серферов Пайплайна. Как пишет журнал Surfer, он привлекал к себе внимание широкой улыбкой и непринужденностью, которые сохранял, пока оседлывал большие волны.

В 2016 году Перри присоединился к местным спасателям. Он также основал школу серфинга с женой — профессиональной бодибордисткой. В своей биографии Перри рассказывал, что однажды попал в аварию на воде, пока катался на волнах, и едва остался в живых. Он не раскрыл подробности произошедшего, лишь назвал причину — «неосведомленность». Это и вдохновило его обучать начинающих серферов.

Как преданный своему делу серфер, я приобрел огромное количество знаний не только из-за того, чего достиг, но и из-за того, что мне пришлось пережить Тамайо Перри

Перри был верующим христианином. В одном из интервью журналу о серфинге он сказал, что две последние прочитанные им книги — Библия и «Конец света: 50 причин, по которым Иисус Христос мог вернуться до 2000 года» (The End: 50 Reasons Why Jesus Christ Could Return Before the Year 2000).

Легендарный серфер на экране

За свою карьеру Перри снялся в нескольких рекламах и фильмах. Его можно увидеть в «Голубой волне» (2002), «Ангелах Чарли 2: Только вперед» (2003), в сериале «Гавайи 5.0» (2010-2020). Он указан в титрах как каскадер в комедии о серфере «Большая кража» (2004), а также не менее чем в 12 серф-видео.

В четвертом фильме франшизы «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) с Пенелопой Круз и Джонни Деппом в главных ролях Перри сыграл эпизодическую роль одного из пиратов. Он также участвовал в рекламных съемках Nissan Xterra и Coca-Cola.