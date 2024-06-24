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10:19, 24 июня 2024Спорт

Получивший травму головы футболист сборной Венгрии пропустит оставшиеся матчи Евро-2024

Получивший травму головы футболист Варга пропустит оставшиеся матчи Евро-2024

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Нападающий сборной Венгрии по футболу Барнабас Варга пропустит оставшиеся матчи Евро-2024. Об этом L'Equipe сообщил главный тренер команды Марко Росси.

«Барнабас был без сознания, товарищи по команде очень беспокоились, потому что врачи долго не появлялись и они не понимали, что с ним. Сейчас он вне опасности. У него перелом под левым глазом. Ему сделают операцию», — заявил Росси.

Травму головы Варга получил в матче третьего тура группового этапа Евро против Шотландии. На 70-й минуте форвард столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном. Игрока унесли с поля на носилках с надетой кислородной маской.

Венгрия победила Шотландию со счетом 1:0 и с тремя очками финишировала на третьем месте в группе А. У команды есть шанс на попадание в плей-офф, полный список участников 1/8 финала станет известен после окончания группового этапа.

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      Алексей Гусев
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