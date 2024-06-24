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11:06, 24 июня 2024Спорт

Проигравший поединок боец ММА сделал предложение девушке и получил отказ

Проигравший поединок боец ММА Буковаз сделал предложение девушке и получил отказ

Фото: @clashofthestars

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Лукас Буковаз сделал предложение девушке в октагоне на турнире «Битва звезд», проходившем в Чехии. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен после проигранного поединка встал на одно колено и протянул кольцо подруге, однако получил отказ. Девушка объяснила, что Буковаз ей изменил, однако сам чех отверг обвинения.

Уточняется, что на трибунах присутствовало около 20 тысяч болельщиков. Они встретили отказ девушки свистом.

В июне 2022 года российская футболистка Лина Якупова получила предложение выйти замуж после матча Женской Суперлиги. Возлюбленный спортсменки вышел с цветами на поле, россиянка ответила согласием.

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      Алексей Гусев
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