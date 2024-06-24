Проигравший поединок боец ММА сделал предложение девушке и получил отказ

Проигравший поединок боец ММА Буковаз сделал предложение девушке и получил отказ

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Лукас Буковаз сделал предложение девушке в октагоне на турнире «Битва звезд», проходившем в Чехии. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен после проигранного поединка встал на одно колено и протянул кольцо подруге, однако получил отказ. Девушка объяснила, что Буковаз ей изменил, однако сам чех отверг обвинения.

Уточняется, что на трибунах присутствовало около 20 тысяч болельщиков. Они встретили отказ девушки свистом.

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