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16:20, 24 июня 2024Наука и техника

В России оценили уничтоженную в зоне СВО «машину для апокалипсиса»

Дандыкин: в переданных Киеву бронеавтомобилях Senator нет ничего выдающегося

Фото: Juan Osorio / Reuters

Канадские бронеавтомобили Roshel Senator, которые передали Киеву, — это экзотика в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Senator не те машины, которые массово выпускаются, не думаю, что они в чем-то выдающиеся. На полях сражения они экзотика. Сейчас ВСУ оказались в плачевном состоянии, поэтому используют любое вооружение, которое им только поставляют, чтобы нам противодействовать», — сказал он.

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Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили бронеавтомобиль Senator, который называют «машиной для апокалипсиса», в зоне СВО.

В конце мая российские военные захватили Senator в Волчанске. Выпуск бронеавтомобилей стартовал в 2019 году. Машина на базе пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронирование «Сенатора» обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия.

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      Даниил Иринин
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