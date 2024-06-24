В ЦСКА оценили извинения шведского футболиста за выступления в России

ЦСКА назвал извинения шведского футболиста Вернблума за игру в России троллингом

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев в интервью YouTube-каналу команды оценил извинения шведского футболиста Понтуса Вернблума за выступления за армейцев.

Бабаев заявил, что удивился словам спортсмена, однако потом перестал им верить. Он назвал интервью Вернблума троллингом и обратил внимание на то, что швед всегда обладал непредсказуемым характером. «Думаю, старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику», — посчитал гендиректор клуба.

21 мая Вернблум извинился за выступления за армейский клуб. Футболист оправдал свои действия тем, что в момент подписания контракта ситуация в мире была совершенно иной.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне 2015/2016 швед попал в список лучших игроков первенства по версии Российского футбольного союза.